Morto Roberto Gervaso. Giornalista, scrittore e popolare personaggio tv, aveva 82 anni

Lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso, autore di successo di numerosi libri, in particolare biografie di celebri personaggi, e protagonista tra i primi della grande divulgazione storica in Italia, è morto, dopo una malattia che combatteva da un paio di anni, all’età di 82 anni in ospedale a Milano. Lascia la moglie Vittoria e la figlia Veronica, giornalista del Tg5. È stato anche un popolare personaggio della tv dove appariva sempre con il suo immancabile papillon ed è noto per i suoi aforismi.

Nato a Roma, incomincia l’attività giornalistica nel 1960 al Corriere della Sera, presentato da Indro Montanelli. Da Milano ottiene il trasferimento a Roma, dove proseguirà la sua carriera professionale. Tra gli anni Sessanta e Settanta firma, insieme con Montanelli, i sei volumi dal 3º all’8º della Storia d’Italia, acquisendo grande notorietà. Negli anni Settanta lascia il Corriere della Sera, collabora ad altri giornali, lavora in radio e in televisione. Come commentatore politico, a partire dal 1996 e ininterrottamente fino al 2006, conduce il programma Peste e Corna e... Gocce di storia, andato in onda dal lunedì al venerdì alle 7:30 su Retequattro.