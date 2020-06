Stasera in tv 2 giugno il film "Nella valle della violenza" con Ethan Hawke e John Travolta

Stasera in tv 2 giugno va in onda il film "Nella valle della violenza" (Iris, ore 21). Pellicola del 2016, statunitense, regia di Ti West, nel cast ci sono Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone.

La trama: Paul arriva a Danton, cittadina nota per la dissolutezza dei suoi abitanti, situata in quella che e' conosciuta come la Valle della Violenza. Gli abitanti guidati da Gilly, il figlio dello sceriffo, riserveranno un'accoglienza amara al forestiero e commetteranno un crimine imperdonabile, costringendo Paul a cercare vendetta in un'escalation di sanguinosa violenza.

