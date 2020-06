Uomini e Donne, Daniele Dal Moro torna sui social e il suo trono potrebbe essere sospeso

Uomini e Donne, i colpi di scena non finiscono mai anche se il programma si è dato una pausa e tornerà in onda su Canale 5 alle ore 14.45 domani, mercoledì 3 giugno (leggi qui cosa va in onda oggi, 2 giugno, al suo posto).

Succede che Daniele Dal Moro ha riattivato il suo profilo Instagram a una settimana circa dalla fine della stagione in corso di Uomini e Donne previsto per il 9 giugno. Il fatto che l’ex concorrente del Grande Fratello sia tornato sui social in questo preciso periodo, secondo Fanpage.it può voler dire solo una cosa: non concluderà il suo percorso sul trono la settimana prossima con una scelta o una proposta di conoscenza nei confronti di una delle ragazze che lo hanno corteggiato.