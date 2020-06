Stasera in tv 2 giugno tornano "Le Iene": servizio su Lotito e il pagamento in nero per Zarate

Stasera in tv, martedì 2 giugno, "Le Iene" tornano in onda su Italia 1 alle 21,20 con una nuova serie di servizi, scherzi e inchieste e la conduzione di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Posticipato già la settimana scorsa stasera dovrebbe andare in onda il servizio che riguarda il presidente della Lazio Claudio Lotito e un presunto pagamento in nero di parte dello stipendio del calciatore Mauro Zarate. Visto il clamore suscitato Le Iene, sul loro sito, avevano spiegato di voler dare al presidente della Lazio il diritto di replicare. Sia con le parole di Lotito che senza, il servizio dovrebbe andare in onda stasera.

Luigi Pelazza si occupa delle clausole nascoste nella miriade di fogli che si firmano quando si contrae un prestito o un finanziamento. Roberta Rei invece indagherà sulla misteriosa morte di Gaia, una ventisettenne deceduta in una clinica dove era ricoverata per un trapianto di polmone. La ragazza ha contratto il Covid-19 ma non è chiaro se sia stato il virus a ucciderla. Martedì continuerà la serie di scherzi “Amanti in quarantena” organizzati da Sebastian Gazzarini, che hanno l’obiettivo di mettere alla prova l’amore tra due persone nato in televisione. I protagonisti dello scherzo di questa settimana saranno Delia Duran e Alex Belli, coppia di Temptation Island.

