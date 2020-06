Stasera in tv 2 giugno vanno onda altri due episodi de "La Cattedrale del Mare". Su Canale 5

"La Cattedrale del Mare" torna in onda stasera in tv martedì 2 giugno su Canale 5 (ore 21,20), con il quinto e il sesto episodio. La serie spagnola è una prima tv in Italia dopo il debutto del di due settimane fa: nel quinto episodio Arnau, sopravvissuto a una guerra e all'epidemia, salva due bambini giudei dal linciaggio. Il suo gesto verrà ben ricompensato. Nel sesto episodio, dopo aver rischiato di morire, Arnau comincia a guardare Mar con occhi diversi, ma re Pedro ha altri piani per lui. Aledis scopre che Arnau è vivo.

