"Non mollare mai - Storie Tricolori" stasera in tv 2 giugno. Zanardi con i campioni azzurri per la Croce Rossa

Stasera in tv 2 giugno, in prima serata su Rai 1, andrà in onda “Non Mollare Mai – Storie Tricolori”, charity show innovativo - organizzato da Rai e Master Group Sport, con la produzione esecutiva affidata ad Atomic -, che metterà in connessione i grandi campioni dello sport con i volti Rai e i grandi nomi del cinema italiano (ore 21,25). Conduttore d’eccezione, Alex Zanardi, che coordinerà gli interventi dei tantissimi ospiti collegati. Lo scopo è valorizzare l’attività svolta dagli operatori della Croce Rossa Italiana, e sostenerla attraverso il numero solidale 45505 (attivo dal 27 maggio fino al 3 giugno).

Tra i collegamenti, anche quelli con Fabio Cannavaro e Marcello Lippi affronteranno l'importanza di fare squadra, così come Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti parleranno con Flavio Insinna di cosa significhi compiere grandi imprese in momenti complicati, addentrandosi nei racconti degli ultimi due Mondiali vinti dalla Nazionale Italiana di Calcio nel 2006 e nel 1982. Ancora di storie di calcio a tinte azzurre parleranno i protagonisti della "partita del secolo" Italia - Germania del 1970: Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti racconteranno a Simona Ventura le emozioni di quella notte. Storici capitani come Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi parleranno con Gigi D'Alessio di cosa voglia dire essere leader di squadre capaci di imprese storiche e di come saper gestire gruppi di campioni tra pressioni e momenti di crisi.

