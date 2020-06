Mara Venier racconta la caduta dalle scale di casa: "Ho battuto anche la testa". Frattura al piede

Mara Venier è caduta dalle scale e domenica 31 maggio 2020 ha condotto Domenica In con la fasciatura al piede sinistro, poi risultato fratturato e che è stato ingessato. Oggi in collegamento a Io e te di Pierluigi Diaco, ha raccontato la caduta e ha spiegato come si sente.

"Oggi devo dire che la botta la sento molto. Mi è arrivato il crollo. Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa - ha affermato come riferisce Fanpage.it - , stavo andando alla Dear a fare Domenica In. Sono scivolata sui gradini, non ho visto l'ultimo e mi sono ritrovata per terra. Alla testa tutto bene, ma ieri ho capito che al piede c'era qualcosa di serio. Io mi sono subito rialzata e il mio autista mi ha portato a fare Domenica In ma dopo mezz'ora il piede era nero e gonfio. Ho capito che c'era una frattura, ma ormai era l'una e mi sono detta: io provo ad andare in diretta. Stefano Coletta mi ha detto di non andare in diretta ma io ho voluto tentare. In cuor mio non pensavo di farcela fino alla fine, invece ce l'ho fatta".

La Venier doveva essere ospite proprio a Io e te, nella prima puntata del programma estivo di Diaco, ma il pubblico ha dovuto accontentarsi di un'ospitata a distanza, tramite collegamento telefonico. "Ho battuto anche la testa", ha spiegato la conduttrice, sottoposta anche a una tac: "La testa tutto bene. Al piede ho una frattura di un osso che si chiama cuboide".