In tv su Rai3 a "Tutta Salute" del 2 giugno: vertigini, fragole e frutti rossi, prevenzione del cuore

Nella puntata di Tutta Salute in onda martedì 2 giugno alle 11.00 su Rai3, si parlerà di vertigini, quella sensazione di disorientamento o di instabilità spesso accompagnata da nausea e vomito. Cosa fare? Lo dirà il professor Marco Radici, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

E’ tempo di fragole e frutti rossi, non solo buoni, ma anche ricchi di tante proprietà che fanno bene alla nostra salute. Se ne parlerà con la professoressa Mariangela Rondanelli, Endocrinologa presso l’Università di Pavia.

Per garantire lunga vita al nostro cuore bisogna pensare sempre ad una corretta prevenzione. Quali sono gli esami da fare o i migliori stili di vita da adottare? Lo dirà il professore Francesco Fedele, direttore di Cardiologia del Policlinico Umberto I di Roma.

Come si fanno i test sierologici? Ci sono delle controindicazioni? Farà chiarezza la dottoressa Carla Bruschelli, medico di Famiglia presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma1, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.