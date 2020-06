Stasera in tv 1 giugno 2020: ultima puntata di Patriae su Rai2: tra gli ospiti Teresa Bellanova

Va in ond stasera l'ultima puntata della stagione per Patriae, in onda lunedì primo giugno in seconda serata su Rai2.

Ospiti di Annalisa Bruchi affiancata da Alessandro Giuli ed Aldo Cazzullo saranno la ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.

Mentre l’Italia è uscita dal lockdown e le regioni stanno per riaprire i propri confini, cresce sempre di più la preoccupazione per la situazione economica del Paese, in una crisi senza precedenti. Se ne parlerà anche con il vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani e con il professor Giulio Tremonti, proprio mentre L’Europa discute sugli aiuti da concedere ai propri Paesi membri.

Un dibattito, quello sul Recovery Fund, che sarà al centro dell’analisi del Fact-checking. Tra gli ospiti ci saranno anche l’europarlamentare del Pd Giuseppe Ferrandino e l’imprenditore Paolo Agnelli. Tra i servizi: l’aumento dei prezzi che preoccupa gli italiani e cosa succede nelle nostre campagne, dove mancano braccianti. Si parlerà anche delle ultime notizie in fatto di cure contro il Covid-19 e della crisi del settore della pesca.

L’editoriale di Alessandro Giuli avrà come titolo “Esiste ancora il centrodestra?”. La scheda di Carlo Puca farà il punto sul problema mai risolto delle concessioni alla società Autostrade. Il sondaggio di Patriae si occuperà di valutare l’opinione degli italiani sull’operato del governo . Non mancherà la rubrica “Il patriota”, di Aldo Cazzullo, che vede protagonista il generale Giuseppe Perotti.