Ascolti tv 31 maggio: boom per Domenica In per Mara Venier col piede rotto. Non dirlo al mio capo ok

Mara Venier (alla faccia del piede rotto) e la sua Domenica In, super negli ascolti del pomeriggio di domenica 31 maggio 2020.

La replica di ’Non dirlo al mio capo' andata in onda su Rai1 si è aggiudicata invece la prima serata di ieri grazie a 3.026.000 telespettatori e il 12,96% di share. Su Canale 5 ’Live - Non è la D’Urso' ha ottenuto invece 2.219.000 telespettatori e il 13,15% di share.

Terzo gradino del podio per La7 dove ’Non è l’Arena' ha registrato 1.565.000 telespettatori con l’8,78%. Su Retequattro il film ’Le ali della libertà’ ha totalizzato 1.358.000 telespettatori e il 6,78% di share, mentre Rai2 con ’Hawaii Five-0’ ha ottenuto 1.266.000 telespettatori pari al 5,17% e a seguire ’N.C.I.S. - New Orleans’ ne ha conquistati 1.063.000 con il 4,37% di share. Su Italia 1 il film ’Come ti rovino le vacanze' è stato visto da 1.187.000 telespettatori pari al 5,22% di share e Rai3 con ’Un giorno in Preturà ha ne ha interessati 886.000 con uno share del 3,81%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con ’I delitti del BarLumè (741.000 telespettatori, share 3,1%) e Nove con ’Little Big Italy’ (455.000 telespettatori, share 1,9%).

Nell’access prime time ’Soliti Ignoti - Il ritorno' su Rai1 si aggiudica gli ascolti della fascia con 4.949.000 telespettatori e il 20,84% di share, mentre ’Paperissima Sprint’ su Canale 5 ne ha ottenuti 3.307.000 pari al 14,13%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai ha avuto la meglio grazie a ’L’Eredità per l’Italia' vista da 3.807.000 telespettatori pari al 21,82% di share contro i 2.520.000 e il 14,73% di ’Avanti un Altro!’ di Canale 5.

Il pomeriggio della domenica ha visto Rai1 in testa con ’ Domenica In’ che ha ottenuto nella prima parte 3.251.000 telespettatori (19,91%) e 2.923.000 con il 21,71% nella seconda. Nel complesso le reti di viale Mazzini hanno conquistato la prima serata, con 8.144.000 telespettatori e il 33,98% di share, e l’intera giornata, con 3.946.000 e il 35,51%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con il 35,86% di share e 4.529.000 telespettatori.