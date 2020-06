Anna Falchi torna in tv con Terzo Tempo, nuova trasmissione dell’estate di Rai1 con Beppe Convertini

Anna Falchi torna in tv. Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate da Fanpage: lei e Beppe Convertini saranno i nuovi conduttori della fascia mattutina dell'estate di Rai1. La trasmissione si chiamerà "Terzo Tempo" e andrà in onda dalle 10 alle 11.30 a partire dal 29 giugno, in diretta su Rai1, subito dopo Unomattina Estate con Giorgia Cardinaletti e Alessandro Baracchini. A confermare l'indiscrezione è TvBlog che anticipa anche i contenuti di questo nuovo format. La terza età sarebbe la assoluta protagonista di questo format attraverso racconti e testimonianze dirette. Ci sarà anche Barbara Di Palma, storica inviata di Vita in Diretta. Beppe Convertini ha condotto Linea Verde con Ingrid Muccitelli e Peppone Calabrese.