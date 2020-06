Gaia Gozzi fidanzata, chi è il suo amore: impazza il gossip sulla cantante vincitrice di Amici 2020

Il gossip, per così dire, lo ha avviato proprio Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata di Amici Speciali. Ha lasciato intendere che Gaia Gozzi sarebbe impegnata e non con Alberto Urso. Venerdì scorso nel corso del programma di Canale 5, Maria De Filippi si è lasciata scappare "stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi".

Per approfondire leggi anche: Lo scherzo a Gaia Gozzi accusata di plagio

Il compagno di Gaia Gozzi, vincitrice dell'ultimo Amici, sarebbe Daniele Dezi, produttore di nuove star della musica italiana come Achille Lauro, Coez, Salmo e Clementino. Il gossip impazza, anche perché non c'è alcuna foto dei due insieme.