Al Bano: "Ho una pensione di 1.470 euro, senza concerti posso vivere solo un anno"

Al Bano è preoccupato: l'annullamento di tutti i suoi concerti e il turismo bloccato, ha un ristorante e un hotel nella sua tenuta di Cellino San Marco, mettono in difficoltà il cantante per il futuro. Lo racconta in una intervista sull'ultimo numero di Diva e Donna. «Se questa situazione dovesse perdurare invariata potrei appena reggere un anno. E nel futuro non potrei certo nemmeno mantenermi con la mia pensione» ha rivelato Al Bano che ha dichiarato di percepire 1.470 euro mensili. «Non riesco a spiegarmelo. Ho pagato sempre i contributi. Sin da quando qui in Puglia facevo il contadino». «Trovano contributi a sostegno di tutti, tranne per chi lavora in questo mondo» aggiunge Al Bano riferendosi agli artisti della musica. Ma almeno un dato positivo c’è: «Non mi era mai capitato di stare quattro mesi di seguito a casa. Così ne ho approfittato per mettermi a dieta. E faccio tanto movimento. Sono riuscito a perdere ben 4 chilogrammi» ha spiegato.

