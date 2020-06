Uomini e Donne non va in onda, cosa viene trasmesso su canale 5 al suo posto oggi e domani 2 giugno

Non va in onda, oggi lunedì 1 giugno e domani, la trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi torna da mercoledì 3 giugno, in onda come sempre alle 14.45.

Per quanto riguarda oggi lunedì 1 giugno, il dating show è sostituito da Il romanzo di un amore, film sentimentale con Amy Acker e Dylan Bruce, incentrato sulla storia tra uno scrittore in crisi che cerca se stesso nella città natale e una critica letteraria cui lui decide di non svelare la sua identità. Seguiranno la telenovela Il segreto e un altro film romantico, Esprimi un desiderio, che va in onda al posto di Pomeriggio 5 (la cui stagione è già conclusa). Martedì 2 giugno, invece, Uomini e Donne è rimpiazzato da una divertente commedia corale con un super cast: Che cosa aspettarsi quando si aspetta schiera Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick e Chris Rock e mostra la vita di cinque coppie rivoluzionate dall'arrivo di un figlio. Il film sarà seguito da Inga Lindstrom – Screzi d'amore.