Uomini e Donne, Sammy attacca L'Alchimista: "Maschera una sceneggiata". E parla di Giovanna Abate

Uomini e Donne riprenderà mercoledì 3 giugno su Canale 5. E questo periodo di pausa è buono sicuramente per la polemica.

Davide Basolo, L’Alchimista, ha corteggiato Giovanna Abate, indossando una maschera. In una intervista per il magazine del programma, Sammy ha parlato della tronista romana e ha detto di essere consapevole del forte interesse che lei prova per lui e l’ex tentatore di Temptation Island non ha potuto fare a meno di esprimere due parole sul suo ‘rivale’.



In merito alla scelta di Davide Basolo di indossare, fino a qualche giorno fa, la maschera, Sammy Hassan ha le idee abbastanza chiare. ‘Non lo conosco come persona, ma in merito alla sceneggiata della maschera che ha messo su, l’ho trovato astuto. Sicuramente tutto questo gli darà un bel po’ di visibilità", si legge sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.