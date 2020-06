Stasera in tv 1 giugno va in onda il film "Brimstone" ambientato nel vecchio west. Su Rai Movie

Stasera in tv 1 giugno va in onda in prima serata il film "Brimstone". Appuntamento su Rai Movie (ore 21,10). Pellicola del 2016, scritto e girato da Martin Koolhoven, nel cast ci sono Guy Pearce, Dakota Fanning ed Emilia Jones.

La trama: ambientato nel vecchio e selvaggio West, Liz è una giovane donna molto forte e coraggiosa, in fuga dal suo passato e inseguita da un malvagio reverendo, suo padre, desiderando una vita migliore per se stessa ma anche per la figlia. Chi avrà la meglio tra i due protagonisti del film?

