Stasera in tv 1 giugno il film "I nuovi eroi" con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren. Su Iris alle 21

Stasera in tv 1 giugno va in onda il film "I nuovi eroi" (Iris ore 21). Pellicola del 1992, regia di Roland Emmerich, nel cast ci sono Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ally Walker, Ed O'Ross.

La trama: Il sergente Scott e il soldato Luc sono morti in Vietnam nel 1969. Scott, per la verità, ha ucciso Luc, ma quel che importa è che i due sono stati trasportati negli Stati Uniti e, in gran segreto, criogenati per tornar buoni più tardi. Vari anni dopo Scott e Luc sono soldati invincibili, usati per operazioni antiterroristiche. Ma Luc è sempre buono, mentre Scott continua ad essere un fanatico omicida.

Leggi anche: il film su Canale 5 che ha vinto tre Oscar.