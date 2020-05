Non è l'Arena su La7 stasera in tv 31 maggio: anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti. C'è Matteo Salvini

Puntata ricca di ospiti quella di stasera, domenica 31 maggio 2020, su La7 con Massimo Giletti. Non è l’Arena, programma in prima serata, affronterà svariati argomenti legati al mondo della politica e della cronaca. In questa puntata si parlerà degli spostamenti tra Regioni possibili dal 3 giugno. Gli ospiti presenti saranno Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri e Christian Solina. Per una riflessione sulla questione di attualità politica ed economica, il protagonista del faccia a faccia di Non è l’Arena con Massimo Giletti sarà il leader della Lega Matteo Salvini. Infine, si discuterà con Alessandra Moretti, Sergio Rizzo, Carlo Cottarelli e Laura Giannoni della crisi economica post Coronavirus.