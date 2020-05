Live Non è la d'Urso di domenica 31 maggio: anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso. C'è Loredana Lecciso

Nuovo appuntamento, oggi domenica 31 maggio 2020 su Canale 5, con Live - Non è la D'Urso. La trasmissione di Barbara d'Urso viene trasmessa in prima serata e andrà avanti fino al 21 giugno.“Live va avanti alcune domeniche nonostante l’idea del palinsesto di finire a fine maggio come ogni anno. Invece, andiamo avanti” ha affermato la presentatrice durante la diretta a Pomeriggio Cinque. La puntata che è in programma stasera, domenica 31 maggio sarà ricca di ospiti. Dopo una prima parte dedicata come sempre all’emergenza Coronavirus, interverrà Loredana Lecciso per raccontare del suo recente ricongiungimento con il cantante pugliese Albano.