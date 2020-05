Uomini e donne, anticipazioni sulla scelta di Giovanna Abate. Forse il clamoroso ritorno di Alessandro

Torna su Canale 5 il 3 giugno 2020, alle ore 14.45, Uomini e Donne. L'edizione del programma di Maria De Filippi, si concluderà il 9 giugno, martedì. Ci sono molte attese e fra questa la scelta di Giovanna Abate.

Secondo le anticipazioni non mancheranno colpi di scena. Alessandro Graziani aveva lasciato lo studio. Nelle anticipazioni diffuse da WittyTv, tuttavia, vediamo ricomparire nello studio tre sedie. Alessandro Graziani forse è tornato e Gianni Sperti domanda a Maria De Filippi: "Entrano tutti e tre i moschettieri?".

Quando Davide Basolo entra in studio, Sammy Hassan è già arrivato. Ancora vuota la sedia accanto a loro. L'ex Alchimista commenta: "Aggiungi un posto a tavola? Io non ho tantissimo da ridere. Mi fa piacere che mi hai chiamato, ma a rivedere queste cose qua mi viene un po' di nervoso. Poi vedo tre sedie quindi…". Il breve video delle anticipazioni, contiene anche un intervento di Gianni Sperti che dice: "Secondo me Davide che definisce maleducato Sammy si sbaglia, per me la maleducata è stata Giovanna nei confronti di Davide. Lei qualsiasi cosa faccia Sammy ride e sappiamo il perché. Perché è innamorata di Sammy".