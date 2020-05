Stasera in tv 31 maggio 2020, su Rai 3 ultima puntata per Un giorno in pretura

Quella che va in onda oggi, domenica 31 maggio, alle 21.20 su Rai3, è l’ultima puntata dell'edizione primaverile di Un giorno in pretura.

Giuseppe Bigella si è autodenunciato per l'uccisione di Marco Erittu e trascina con sé Mario Sanna, agente penitenziario modello, un detenuto a un passo dalla libertà, Nicolino Pinna, e Pino Vandi, da lui definito boss del carcere di San Sabastiano. Ma quello di Bigella è un vero pentimento, o un terribile caso di simulazione e mitomania? Dopo due gradi di giudizio ancora alla domanda non c'è una risposta definitiva.

Nella seconda parte ci si sposta ad Alessandria, rione Cristo. In un caldo pomeriggio dell'estate 2016 un ingegnere viene trovato morto nella mansarda dell’abitazione della compagna. Il corpo è appeso a un palo, una catena intorno al collo, calze a rete, unghie smaltate. Viene accusata di omicidio preterintenzionale la donna con cui ha una relazione da più di dieci anni. Che si giustifica raccontando in aula di un gioco erotico finito male.