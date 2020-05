Da noi a ruota libera su Rai1, anticipazioni e ospiti di Francesca Fialdini di oggi domenica 31 maggio

Domenica pomeriggio con un altro appuntamento di “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda domenica 31 maggio alle 17.35 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà l’attore Claudio Amendola, il giornalista e conduttore tv Gigi Marzullo, la campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani e la conduttrice tv Roberta Capua.

Nel corso della puntata anche le storie di Joe Mazzella, che nell’81 si è trasferito da New York all’isola di Ponza dove è riuscito a diventare il ‘tassista dei vip’ e di Paola Caramori, che dopo aver perso il lavoro come barista a causa del Covid-19 ha ritrovato la felicità scegliendo di lavorare alla raccolta delle fragole.