Anna Tatangelo, stasera in tv insieme a Gigi D'Alessio come ospite. Rivediamoli insieme prima della rottura

Oggi, sabato 30 maggio 2020, Anna Tatangelo sarà una delle ospiti che vedremo a "Gigi, questo sono io", programma in replica su Rai 1. L’edizione ci riporta indietro di diversi anni, a quando Anna e D’Alessio vivevano ancora la loro lunga e travagliata storia d’amore. Ancora adesso però si chiacchiera negli ambienti di cronaca rosa in merito ad un possibile riavvicinamento fra i due cantanti: intanto gli ammiratori potranno gustarsi le performance dei due ex innamorati, grazie ai brani Sarai e Un nuovo bacio. Sui social Anna Tatangelo, dopo la rottura con Gigi D'Alessio comunicata insieme, non fa mai alcun riferimento, mai un accenno, alla loro relazione.

Visualizza questo post su Instagram Nessuna didascalia .. Semplicemente buona domenica ☀️☺️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 17 Mag 2020 alle ore 6:45 PDT