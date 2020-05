Mara Venier, conferma a Domenica In con novità per la prossima stagione: non sarà sola

Domani, domenica 31 maggio 2020, va in onda su Rai1 una delle ultime puntate della stagione di Domenica In. L'ultima è prevista per il 14 giugno.

Ancora tre puntate, quindi, poi Mara Venier saluterà il suo pubblico. Che ritroverà nella nuova stagione. Intanto, trapelano già delle indiscrezioni sulle novità che caratterizzeranno il ritorno in tv del contenitore domenicale, svelate dal sito DavideMaggio.it.

Mara dovrebbe tornare a condurre la trasmissione che tiene compagnia agli spettatori di Rai1 durante il giorno di festa. La novità è che non sarà condotta solo da lei. Si parla di una conduzione corale. Così, Domenica In cesserà di essere un programma caratterizzato unicamente da interviste, ma accoglierà diverse sfumature di intrattenimento.