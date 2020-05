Uomini e Donne, la rivelazione su Sirius corteggiatore di Gemma: "E' fidanzato, prende in giro tutti"

Uomini e Donne, scoppia il caso della presunta fidanzata di Sirius, giovane corteggiatore di Gemma Galgani. Prima il collega che ha commentato un post di Deianira Marzano parlando della presenza di una fidanzata, poi Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, su Instagram, ha pubblicato un post con cui conferma la presenza di una fidanzata nella vita di Nicola Vivarelli che, nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, starebbe prendendo in giro tutti, in primis la redazione e Gemma Galgani solo per ottenere un po’ di popolarità.

“Ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne” – scrive Biagio D’Anelli - . Nicola Sirius è felicemente fidanzato. Si è messo d’accordo con la ragazza e la mamma per attaccarsi al carrozzone della popolarità”, aggiunge ancora D’Anelli che poi conclude il post con un “mi spiace per Gemma”.

Prima - sul tema fidanzata - era successo che sotto un post di Deianira, sarebbe apparso il commento di un collega del 26enne secondo il quale Nicola sarebbe arrivato a Uomini e Donne solo per un motivo: conquistare la popolarità. “Lavoro per le navi della Carnival Crociere, volevo dire che lo spasimante di Gemma si trova in tv per visione televisiva e d’accordo con la sua ragazza e la sua mamma. Lo sappiamo tutti noi colleghi cosa sta facendo, ma adesso basta è vergognoso, sta umiliando tantissimo la nostra divisa e la nostra compagnia”, ha scritto l’utente in questione. Commento che ha attirato l’attenzione di Deianira che ha poi criticato l’atteggiamento di Nicola.

Grandi polemiche sulla presunta fidanzata di Sirius mentre lui continua a ribadire il proprio interesse nei confronti di Gemma Galgani. Uomini e Donne torna il 3 giugno e ne sapremo di più.