Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Sirius mi prende in giro?" e rivela quello che farà. Le anticipazioni

Uomini e Donne al rush finale ma con tanti interrogativi da risolvere. Il programma di Canale 5 di Maria De Filippi tornerà il 3 giugno (leggi qui le anticipazioni) e al centro dell'attenzione c'è Gemma Galgani e con lei Nicola Vivarelli/Sirius, il corteggiatore 26enne. Intervistata dal magazine del programma, la dama torinese ringrazia il giovane Sirius per averle permesso di vivere un periodo romantico, indipendentemente da come andranno le cose tra loro in futuro. “Sono stata ampiamente ripagata da quest’esperienza con la conoscenza di un giovane uomo di 26 anni che si è presentato con il nickname della stella più luminosa del firmamento, Sirius, e tale si sta rivelando ai miei occhi.

Sull’interesse manifestato da Valentina Autiero nei confronti di Nicola, Gemma dice che “Su questa nostra conoscenza è stata detta qualsiasi cosa. Insulti di ogni genere nei confronti di entrambi e, dato che nemmeno io sono Alice nel paese delle meraviglie (come molti pensano) non c’è stato nessun commento negativo che ci abbia colto di sorpresa e che non sia stato più che prevedibile. Forse è molto più discutibile l’atteggiamento di Valentina che, pur vantando sempre i suoi soli 40 anni, prima dice peste e corna di questa storia, poi fa passare me per quella incapace di intendere e volere verso cui provare tenerezza e lui per il mostro cattivo venuto solo a prendermi in giro”. Nei confronti di Valentina, con la quale si è scontrata più volte, Gemma spende parole severe: "Uno troppo giovane anche per lei che lo avrebbe liquidato solo con un “ciao” al primo contatto e adesso “vorrei ballare con Nicola, mi lancio sguardi con Nicola“...credo che Valentina avrebbe potuto aspettare un attimo visto che, se Nicola dovesse essere venuto soltanto a prendermi un giro, presto sarà libero e lei potrà fare il suo corteggiamento".