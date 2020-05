Uomini e donne su Canale 5, le anticipazioni della prossima settimana: la novità è doppia

Doppia novità per Uomini e Donne la prossima settimana, quella che comincia lunedì 1 giugno 2020. Siamo agli sgoccioli della trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5: si chiuderà infatti il 9 giugno.

La prima notizia è che Uomini e Donne farà una pausa e tornerà in onda il 3 giugno alle ore 14.45. La seconda è che oltre a scoprire come proseguirà la discussa conoscenza tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, c’è da capire chi sarà la scelta della tronista Giovanna Abate, divisa tra Sammy e l’Alchimista/Davide Basolo. Nella clip di anticipazioni postata su Witty Tv, si scopre che nella prossima puntata torneranno in studio anche Enzo e Pamela del Trono Over. Forse un nuovo riavvicinamento in vista fra i due. Ma non è detto (guarda qui il video con le anticipazioni della puntata del 3 giugno).