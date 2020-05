Stasera in tv sabato 30 maggio 2020, le avventure oltreoceano per Garfield su Italia Uno. Film d'animazione

Stasera, sabato 30 maggio 2020, su Italia1 alle ore 21.30, viene mandato in onda il film di animazione Garfield 2.

Una pellicola di Tim Hill del 2006. Prodotto in Usa, della durata di 78 minuti, ha come trama le avventure oltreoceano per Garfield. Insieme al fedele amico Odie, il simpatico gattone approda a Londra per fare una sorpresa al suo padrone che, nella capitale inglese, deve chiedere la mano alla sua fidanzata Liz. Garfield, però, si ritrova erede di una fortuna. Un film d'animazione che incanta e tiene i piccoli col fiato sospeso. Un film che piace ai grandi, amanti del genere.