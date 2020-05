Verissimo anticipazioni e ospiti di oggi sabato 30 maggio 2020: anche Belen, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Oggi sabato 30 maggio, alle ore 16, su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con "Verissimo - le storie", condotto da Silvia Toffanin. Molti i videomessaggi proposti questo sabato: dalla Sicilia quello di Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, coppia nata nella casa di Gf Vip che si è potuta finalmente riunire.

Sempre dalla Sicilia il video di Eva Riccobono, in attesa del suo secondo bebé. E poi, direttamente da Amici Speciali si raccontano Giordana Angi e Gaia Gozzi. Inoltre, da Ibiza, dove è rimasta bloccata all’inizio della quarantena, Fiammetta Cicogna parla della sua vita come neo mamma di due gemelline. Infine, J-Ax, con una clip, ha voluto confidare a Verissimo come abbia vissuto faticosamente, tra sconforto e poi voglia di reagire, questo periodo.

J-Ax sarà anche uno dei protagonisti delle interviste riproposte questo sabato. Oltre all’artista, i telespettatori potranno rivedere: Antonio Albanese, Emma Marrone, Belen Rodriguez e Cristiano Malgioglio. Questa settimana la riflessione finale sarà affidata ad Alfonso Signorini.