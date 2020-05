Il segreto, anticipazioni della soap di Canale 5 episodi 1-6 giugno: Ramon fa una richiesta d'amore a Marta

Arrivano anticipazioni della soap di Canale 5 Il segreto (va in onda alle ore 16.10) con quello che succederà negli episodi da lunedì 1 giugno a sabato 6 giugno. Ramon, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, chiederà Marta in sposa. Intanto, Adolfo e Rosa si concederanno un momento di passione.

Lunedì 1 giugno

Adolfo cede al corteggiamento di Rosa e i due trascorrono dei momenti carichi di passione. Dolores è stata arrestata. Tiburcio non ha alcuna intenzione ad aiutarla a tornare a casa. Al contrario, ritiene che sia molto meglio che la donna rimanga dietro le sbarre.

Mercoledì 3 giugno

Matias si riavvicina a Marcela. Anche la donna sembra intenzionata a seppellire l'ascia di guerra, così grazie all'intervento di Camelia, i due ritrovano un certo equilibrio. Ramon si ubriaca. L'uomo non è in sé, si reca da Ignacio e gli chiede di poter sposare Marta.

Giovedì 4 giugno

Adolfo racconta a Isabel la sua situazione sentimentale. La donna sembra favorevole alla sua unione con Rosa. Quindi, dice ad Adolfo che può contare sulla sua benedizione. Intanto, Tiburcio e Onesimo sono felici di essersi finalmente levati di torno Dolores.

Venerdì 5 giugno

Encarnacion ha modo di incontrare Dolores, così ne approfitta per dirle due, tre cosette. Le intima di smetterla di spettegolare su sua figlia Alicia. Non le permetterà più di far soffrire la ragazza. Don Ignacio, intanto, sorprende Urrutia dicendo che in fondo non ha alcuna voglia di lasciare Puente Viejo.

Sabato 6 giugno

Dolores organizza un piano per poter incassare di più e pagare la multa che pende sulla sua testa. Marcela decide di dare un'altra possibilità a Matias, per questo rompe con Tomas. Encarnacion, dopo averla difesa pubblicamente, tenta di tornare a farsi amare dalla figlia Alicia. Rosa comunica a suo padre di aver avuto una notte di passione con Adolfo, dunque si è ormai compromessa.