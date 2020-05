Linea verde di domenica 31 maggio 2020, il programma torna al mare: alla scoperta della costa del Lazio

Appuntamento con “Linea Verde”, domani domenica 31 maggio 2020 su Rai 1 alle ore 12.20. Il viaggio avviene lungo la costa laziale: dal golfo di Gaeta fino al lido di Ostia.

A Terracina il Tempio di Giove Anxur prende vita grazie al racconto dello scrittore Aurelio Picca, dal mare i pescatori rientrano con le loro barche ricche di pescato. E un po’ di questo pesce dovrà arrivare fino al luogo in cui si trovano Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Un viaggio che porterà i conduttori a Sabaudia e al lago di Paola, nell’entroterra per visitare gli allevamenti di bufale intorno all’Abbazia di Fossanova, per poi arrivare ad Ostia. Intanto, Ingrid Muccitelli scoprirà l’asilo del mare che è una speciale fattoria degli animali. Mentre Beppe Convertini racconterà la Tenuta Presidenziale di Castelporziano. E Peppone? In quale impresa si sarà cacciato?