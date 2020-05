Una vita, anticipazioni 1 - 5 giugno della soap di Canale 5: Genoveva perseguitata da un uomo

Su Canale 5 è una soap che vede sempre più appassionati e che va in onda alle ore 14.10. Parliamo di Una vita, e possiamo dare le anticipazioni relative agli episodi in onda da lunedì 1 giugno a venerdì 5 giugno, svelano che Genoveva sarà terrorizzata da un uomo. Telmo avrà la conferma che Mateo è suo figlio. Quindi chiederà a Lucia di riunire la famiglia.

Lunedì 1 giugno

Carmen è molto preoccupata. Un uomo misterioso, infatti, si aggira per il quartiere chiedendo di Genoveva. Pensa bene di farle sapere ciò che sta accadendo. Quando Genoveva viene informata di tutto, dimostra la sua inquietudine.

Martedì 2 giugno



L'incontro tra Genoveva e l'uomo che la cerca non tarda ad arrivare. La donna è nell'androne del palazzo, quando questa persona la sorprende. Genoveva è terrorizzata. Non riesce a reagire. Sorpresa, resta impietrita per la paura.

Mercoledì 3 giugno

Lucia rivede Telmo e, nonostante abbia finto indifferenza per tanto tempo, non riesce a mascherare tutta la sua gioia. Le cose, però, si complicano rapidamente. L'ex sacerdote, infatti, le svela che durante la sua assenza ha indagato sul suo conto. Ora è certo che Mateo sia suo figlio.

Giovedì 4 giugno

Felipe ha ricevuto un'offerta di lavoro. L'uomo, tuttavia, è sospettoso. È convinto, infatti, che dietro questa proposta inaspettata si nasconda Ramon. Così, si reca da lui, lo affronta e gli chiede spiegazioni.

Venerdì 5 giugno

Norberto ha un pessimo comportamento. Il piano di farlo fidanzare con Cinta salta. Bellita, tuttavia, non si arrende di certo. Al contrario, iscrive la figlia a un'accademia che mira a formare le donne. Felipe aveva ragione. C'è Ramon dietro la proposta di lavoro, per questo inizialmente si rifiuta di accettarla. Poi, però, decide di fare un tentativo. Antonito affida una missione a Carmen, scoprire da Ramon la verità sulla morte di Celia. Genoveva racconta di Ariza a Samuel. Quest'ultimo, per proteggere la moglie, si ritroverà in una situazione incresciosa. Telmo riceve la conferma che Mateo è suo figlio e chiede a Lucia di riunire la famiglia.