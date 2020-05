Ciao Darwin, Madre Natura di stasera sabato 30 maggio 2020 su Canale 5: Penny Lane rivediamo la modella Video

Stasera, sabato 30 maggio 2020, su Canale 5 nuova puntata di Ciao Darwin. La bellezza dalla scalinata è Penny Lane, modella inglese nata a Cheshire, che riveste i panni di Madre Natura in questa seconda puntata Ciao Darwin 7 che va in onda (in replica) in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Nel corso della sua carriera, Penny Lane ha lavorato per le più importanti riviste e brand di moda, da Calvin Klein a Giorgio Armani.

Il tema di questa puntata dell’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è lo scontro tra la squadra dei Bucatini, capitanata da Francesca Cipriani, e degli Integratori, guidati da Maddalena Corvaglia (guarda qui il video con Penny Lane).