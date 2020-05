Stasera in tv 30 maggio "Aspettando le parole": Gramellini intervista Lippi. Tra gli ospiti De Luca e Nespoli

Stasera in tv 30 maggio torna l'appuntamento con il talk "Aspettando le parole" condotto da Massimo Gramellini (Rai 3 ore 20,30). L'intervista di apertura sarà con Marcello Lippi, ex allenatore di Juventus e che con l'Italia vinse il Mondiale 2006. Nel corso del programma saranno ospiti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, poi Maria Cuffaro, volto storico del Tg3, Massimo Recalcati autore del libro La tentazione del muro, il dottor Sergio Harari, pneumologo dell’Ospedale San Giuseppe di Milano e la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti che ha deciso di mettere a disposizione degli studenti di elementari, medie, superiori il parco della città per poter festeggiare insieme la fine di questo insolito anno scolastico. Farà poi ritorno l’astronauta Paolo Nespoli per commentare in diretta da Houston, la débâcle del primo storico lancio della compagnia spaziale SpaceX, rimandato a 15 minuti dal lancio. L’ex “iena” Mauro Casciari sarà collegato in diretta con i luoghi della movida romana in qualità di Assistente civico, la nuova figura professionale istituita per il controllo del rispetto delle regole anti - contagio.

