Stasera in tv 30 maggio lo show "Gigi, questo sono io". Gigi D'Alessio in prima serata su Rai 1

Stasera in tv, sabato 30 maggio, verrà riproposto in replica "Gigi, questo sono io", lo show di Gigi D'Alessio nel quale il cantautore napoletano si racconta insieme a tanti amici, sulle note delle sue canzoni più celebri ma non solo. L'appuntamento è in prima serata su Rai 1 (ore 21,25). Per i fan anche la possibilità di rivedere la coppia formata con Anna Tatangelo, scoppiata lo scorso marzo (clicca qui), mentre duettano sulle note del brano che li ha fatti conoscere e innamorare. Il popolare cantautore napoletano racconta la sua vita, le grandi soddisfazioni e i momenti difficili attraverso le parole e la musica.