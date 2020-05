Uomini e Donne, Nicola (Sirius) non risponde alle telefonate di Gemma. Lei: "Ha una simpatia per Valentina"

Nella puntata di venerdì 28 maggio di Uomini e Donne, la storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi, Gemma Galgani inizia ad aver dubbi sul suo corteggiatore, il ventiseienne Nicola Vivarelli (in arte Sirius clicca qui). Pungolata dalla De Filippi, la settantenne confida di pensare "che comunque lui abbia una simpatia per Valentina". Tra l'altro Gemma si è anche irritata perché Nicola non le risponde al telefono: "Gli ho anche chiesto se ha piacere di parlare al telefono con me…." racconta turbata, il ragazzo è apparso alquanto infastidito dalla lamentela: "Se una persona non risponde è perchè magari è impegnata a fare altre cose… Non sono il tipo di uomo che sta lì al telefono ad aspettare le chiamata" ha ribattuto Nicola.