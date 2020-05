Stasera in tv 29 maggio a "Propaganda Live" c'è un ospite internazionale: Ben Harper

Stasera in tv 29 maggio torna "Propaganda Live" (La7 ore 21,20). Lo show di satira e attualità condotto da Diego Bianchi avrà un ospite (in collegamento) veramente d’eccezione: il cantante e chitarrista statunitense Ben Harper (la sua ultima canzone, clicca qui). Con lui si parlerà anche dei recenti e sconvolgenti fatti di Minneapolis, dove l’intervento brutale della polizia ha causato la morte del cittadino di colore George Floyd. Il video, diventato virale in tutto il mondo e diffuso da star come Madonna, ha suscitato non poche proteste. Spazio inoltre ai reportage di Diego Bianchi e a Zerocalcare, che torna con un nuovo cartoon dopo il successo di Rebibbia Quarantine. Oltre a lui anche Lello Arena, Memo Remigi con i suoi contributi video e l’attore Lorenzo Gioielli. In studio come sempre Marco Damilano, Francesca Schianchi, Costanze Reuscher e Paolo Celata. Non mancherà, inoltre, la satira di Makkox e la social top ten con le notizie più curiose e interessanti della settimana. l’attore Lorenzo Gioielli.

Leggi anche: la programmazione di Canale 5.