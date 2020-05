Stasera 29 maggio va in onda il film "Fast and Furious" su Italia 1. C'è anche Vin Diesel

Stasera in tv 29 maggi va in on da il film "Fast And Furious" (Italia 1 ore 20,30). Si tratta del primo capitolo di una lunga serie (altri sette film più due in lavorazione oltre a uno spin-off). Pellicola del 2001, il regista è Rob Cohen, nel cast ci sono Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg, Johnny Strong, Matt Schulze, Ja Rule e Ted Levine

La trama: poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automibilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto coinvolta in loschi traffici e attività illegali.

