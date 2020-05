Stasera in tv 29 maggio terza puntata di "Amici Speciali": si decidono i finalisti

Stasera in tv 29 maggio terza puntata di "Amici Speciali" (Canale 5 ore 21,20), il format condotto da Maria De Filippi nel segno della solidarietà, con un cast composto da 5 ballerini e 7 cantanti. Oggi saranno proclamati i quattro finalisti che saranno i protagonisti dell'ultima puntata, quella del 5 giugno.

La squadra dei Blu vede Stash & The Kolors (vincitori di Amici 2015), Irama (che ha trionfato nel 2018) e Alberto Urso (vincitore nel 2019) per il canto, Gabriele Esposito (vinse il circuito danza nel 2015), Javier Rojas (vincitore del circuito danza nel 2020) e Umberto Gaudino (concorrente nel 2019) per il ballo. I Bianchi sono invece Gaia Gozzi (vincitrice dell'edizione 2020), Random (rapper che non ha mai partecipato ad Amici ma partecipò ai provini), Giordana Angi (concorrente nel 2019) e Michele Bravi (in passato insegnante del talent) per il canto e Andreas Müller (vincitore nel 2017) e Alessio Gaudino (da Amici 2015) per il ballo.

Leggi anche i vincitori della prima e della seconda puntata.