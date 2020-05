Uomini e Donne di giovedì 28 maggio, Giovanna Abate e Sammy, lite e presto la scelta di lei. Le anticipazioni

Uomini e Donne di oggi, giovedì 28 maggio 2020. Nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Giovanna Abate si è lamentata del fatto che lei e Sammy non riescono mai ad andare oltre: “Ogni volta che facciamo dei passi in avanti che costano a tutti e due perché siamo orgogliosi, permalosi, pesanti, c’è sempre uno dei due che fa tanti passi indietro. Lo stato d’animo con cui me ne sono andata non è lo stato d’animo che l’uomo che voglio deve darmi”.

“Mi trovo in una situazione difficile – ha spiegato Hassan – che mi fa molto innervosire. Ho la consapevolezza che Giovanna mi piace e che io piaccio a lei. Non riusciamo a incastrarci, a compensarci: c’è sempre qualcosa che fa sì che questa conoscenza resti arenata".

“Non hai l’umiltà di andarle incontro in un momento di m…a perché è vicina alla scelta”, così l’ha attaccato Davide che però non ha considerato che Giovanna pende letteralmente dalle labbra di Sammy. “Non sei mai concentrata sul prendermi i lati positivi di me”, queste le accuse di Hassan. “Se ti volevo dire di no – ha poi aggiunto – me ne andavo”. Pare che Sammy è proiettato verso il “sì” ma che la testa gli suggerisce che con Giovanna non può funzionare. La decisione la prossima settimana.