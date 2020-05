Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Hola Kitty e lei annuncia una "estate molto hot"

È disponibile da oggi, giovedì 28 maggio 2020, su tutte le piattaforme digitali Hola Kitty, il nuovo, attesissimo singolo di Elettra Lamborghini e La$$a ft. Bizzey, in uscita per Island Records. Dopo aver stupito tutti sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua identità definita e senza filtri, Elettra torna a far parlare la sua musica, tirando fuori il suo caratteristico istinto felino sui ritmi trascinanti di Hola Kitty.

Per approfondire leggi anche: Elettra Lamborghini si riprende a letto con Afrojack

Scritto da Elettra assieme al dj olandese Bizzey, e prodotto da La$$a, il brano è un ritorno al cantato in spagnolo che ha cosi tanto contraddistinto la carriera di Elettra, e conquista dal primo ascolto per le sonorità catchy e i beat irresistibili, con un ritornello che è una sorta di ipnotico richiamo animale, in perfetto stile Lamborghini.