Stasera in tv 28 maggio, su Rai Premium (canale 25) "The Resident": appassionante serie televisiva

Va in onda stasera “The Resident”, medical drama su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) in prima serata alle 21.20 ogni giovedì da oggi 28 maggio.

La serie mostra l'altra faccia della medicina, svelando il bello e il brutto della vita quotidiana di un grande ospedale moderno, attraverso il racconto dei casi clinici e delle vicende personali che legano i protagonisti. Ambientato al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, ha per protagonista l’affascinante dottor Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czuchry, uno specializzando arrogante e risoluto, istintivo e geniale, dai modi assolutamente anticonvenzionali, a cui viene affidato il tirocinante dottor Devon Pravesh (Manish Dayal), neolaureato animato da grandi ideali continuamente messi in discussione dalla quotidiana pratica medica molto lontana da quella che ha studiato sui libri.

Tra coloro che temono la genialità di Conrad c’è il primario di Chirurgia, il dottor Randolph Bell (Bruce Greenwood), la cui fama garantisce alla struttura sanitaria ingenti finanziamenti. Il luminare da qualche tempo soffre di tremore alle mani, ma continua ad esercitare causando la morte di molti pazienti. Per tutelare la sua immagine pubblica e la sua carriera ricorre a ricatti e insabbiamenti. Accanto ai tre dottori, l'infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp) con la sua storia d’amore altalenante con Conrad, la chirurga afroamericana Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson) costretta a confrontarsi con razzismo che dilaga anche negli ospedali e la manager Renata Morali (Moran Atias).