I Soliti Ignoti, Riccardo Rossi vince più di 70 mila euro: donati alla Caritas di Roma

Vittoria di solidarietà al programma tv I Soliti Ignoti in onda ieri sera, giovedì 27 maggio 2020. Il programma di Rai1 condotto da Amadeus ha ripreso ad andare in onda con alcune puntate a sfondo "charity", protagonisti personaggi noti del mondo della televisione che si prestano al ruolo di concorrenti per donare eventualmente in beneficenza le somme vinte.

L'attore e comico romano Riccardo Rossi ha indovinato il parente misterioso, che era il fratello di una delle identità in gioco, vincendo la somma di 72.400 euro. Grande l'esultanza di Riccardo Rossi, che quest'anno è stato protagonista nella prima parte di stagione di Battute, programma satirico di seconda serata su Rai2.

La cifra vinta da Riccardo Rossi verrà interamente devoluta alla Caritas di Roma, come previsto dal regolamento del gioco che chiede di specificare l'associazione o attività benefica alla quale viene destinata la cifra vinta dal concorrente che partecipa al gioco.