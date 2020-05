Ascolti tv mercoledì 27 maggio 2020: Nero a metà e Tu sì que vales, festa per due nella gara di prima serata

Festa per due nella gara degli ascolti televisivi di mercoledì 27 maggio 2020. "Nero a metà" e "Tu sì que vales" si dividono la platea televisiva della prima serata. "Nero a metà", con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, è stato visto da 3.151.000 spettatori netti pari al 13.8% di share.

La fiction Rai continuerà in replica ancora per quattro settimane. Il talent show "Tu sì que vales", con Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Teo Mammucari e tanti altri, raccoglie su Canale 5 3.023.000 spettatori netti per uno share pari al 17.2%. "Chi l'ha visto?" su Rai3 fa segnare 1.913.000 spettatori netti per l'8.5% di share. "Attacco al treno", in onda su Rete4 1.431.000 spettatori netti per il 5.8% di share. "La furia dei Titani", in onda su Italia1, 1.232.000 spettatori netti per il 4.9% di share.



"Atlantide", il docu-show in onda sul La7, 912.000 spettatori netti per il 4% di share. "Poco di tanto", in onda su Rai2, è stato visto da 776.000 spettatori pari al 3.1% di share.