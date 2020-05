Stasera in tv 28 maggio: film thriller su Rai2, "Morte sulla scogliera": la trama

Stasera in televisione su Rai 2, è in programma un tv movie dal titolo “Morte sulla scogliera”. Appuntamento stasera giovedì 28 maggio alle 21.20, per una prima serata in giallo.

La trama parte dal ritrovamento di Jakob Thomsen, morto in fondo alla scogliera. Tutti credono che si sia suicidato. Di sua moglie Anna e sua figlia Lilly non c’è traccia. L’altro suo figlio Tom si rifiuta di stare con i nonni. La tranquilla cittadina di Nordholm nasconde molti misteri. Hella e Kessler, tra i quali non corre buon sangue, devono capire cosa è successo davvero, ma Hella scopre che suo marito era l’amante di Anna e tutta la faccenda si complica. Mentre proseguono le ricerche di Anna e Lilly si accentua la crisi fra Hella e Johannes che alla fine decide di lasciare la casa dopo aver confessato a Hella di essersi innamorato sul serio di Anna. Lilly viene ritrovata sulla spiaggia in pessime condizioni e racconta di essere stata rapita da un uomo misterioso. A turno vengono sospettati Carlsten, Holler e Hahn, tutti con qualcosa da nascondere ma innocenti riguardo alla scomparsa delle due donne. Hella e Kessler scopriranno la verità. Il film è firmato da Thomas Berger e vede nel cast, tra gli altri, Heino Ferch, Barbara Auer e Rainer Bock.