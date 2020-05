Vivi e lascia vivere, stasera in tv 28 maggio su Rai 1 l'ultimo appuntamento. Anticipazioni sul finale

Stasera, giovedì 28 maggio 2020 alle ore 21.25 su Rai1, è previsto il finale di “Vivi e lascia vivere”. Si tratta di una serie firmata da Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, che ha riscosso nei cinque appuntamenti andati in onda nelle scorse settimane, un ottimo seguito di pubblico e grandi apprezzanti della critica.

Nell’episodio da titolo “La minaccia” Laura è ancora in forte difficoltà, dopo aver ricevuto una brutta notizia. Corre in ospedale insieme a tutta la famiglia ed è in ansia per la salute di suo figlio Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell’incidente del ragazzo e decide di rischiare pur di rivederlo, infatti si sente legato a Giovanni come a un figlio. Renato, il marito dato per morto e ricomparso all’improvviso, finalmente riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto. Ne “L’addio”, ultimo episodio della fortunata serie, l’attività di Laura e delle sue amiche è fortemente a rischio, si salverebbero solo cedendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Stranamente, la più debole appare proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé stessa e per i suoi figli, e decide di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di inatteso l’aspetta.