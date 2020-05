Stasera in tv giovedì 28 maggio: programmi e film, cosa vedere. Finale di Vivi e lascia vivere e Hunger Games

Eccoci alla programmazione, con film e programmi, delle televisioni per oggi giovedì 28 maggio 2020. Su Rai 1 è attesissimo il finale di "Vivi e lascia vivere", su Retequattro c'è "Dritto e rovescio" su Rete 4 e su Italia Uno ultimo capitolo della saga di Hunger Games "Il canto della Rivolta – Parte II", "Air Force One" su Rai Tre, e "Femmine contro maschi" su Canale 5.

Una miniguida alle offerte dei vari canali in prima serata.

Rai Uno 21.25 – Vivi e lascia vivere (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Morte sulla scogliera (Film giallo)

Rai Tre 21:20 – Air force one (Film d'azione)

Rai Movie 21:10 – Snitch: L'Infiltrato (Film d'azione)

Rete 4 21:25 – Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – Femmine contro maschi (Film commedia)

Italia Uno 21:20 – Hunger Games: il canto della rivolta – Parte II (Film di fantascienza)

La5 21:10 – Every Day (Film sentimentale)

La7 21:15 – Piazzapulita (Programma d'approfondimento)

TV8 21:00 – The impossible (Film drammatico)

Nel dicembre del 2004, Henry, Maria e i loro tre figli decidono di godersi una vacanza in Thailandia. La mattina del 26 dicembre, uno tsunami colpisce il loro villaggio: Maria viene trascinata via insieme al figlio Lucas, mentre Henry verrà travolto con in braccio i figli minori Thomas e Simone.

Sky Cinema Uno 21:15 – Il grande salto (Film drammatico)

Rufetto e Nello sono due 50enni appena usciti di prigione dopo 4 anni di reclusione per una rapina. Non hanno un lavoro nè una casa. Per sbarcare il lunario e dare una svolta alla loro vita decidono di organizzare una rapina in grande stile.