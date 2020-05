Belen Rodriguez, lo sfogo su Instagram: giornate complicate per me. E' crisi con il marito Stefano Di Martino

Belen Rodriguez conferma su Instagram la crisi con il marito Stefano Di Martino. Pur senza farne mai il nome, la showgirl argentina si sfoga: "Sono giornate complicate per me. E' un momento difficile perché non me l'aspettavo. A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga di come stanno le cose". Smentito anche un presunto ritorno di fiamma con Andrea Iannone. "Se io sono in giro per la città e, per casualità, arrivano delle persone non è assolutamente colpa mia". Belen termina il video così: "Sono una donna forte. E ce la farò, come sempre". Da fine aprile l'ex ballerino di Amici si era trasferito a Napoli, secondo le indiscrezioni apparse sui media, lasciando la moglie e il piccolo Santiago.