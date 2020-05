Stasera in tv 28 maggio Alessandro Borghese 4 Ristoranti. In Val Badia per la miglior cucina ladina

Stasera in tv 28 maggio torna l'appuntamento con "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" (Sky Uno alle ore 21,15). La sesta puntata della sesta stagione del fortunato format culinario, in cui si sfidano quattro ristoratori, è stata girata in Val Badia. Lo chef romano, nato a San Francisco, cerca il miglior ristorante di cucina ladina (canederli, zuppe di orzo, frittelle con ripieno di ricotta e spinaci, strudel di mele e furtaies). A contendersi il titolo ci sono: Uli con Tló Plazores, Alma con Fana Ladina, Svetlana con Adlerkeller e, infine, Verena con Rifugio La Marmotta. In questo episodio l’oggetto di bonus sono i canederli, un piatto tipico dell’antichissima tradizione contadina, che si può preparare a base di speck o di formaggio. Le prossime puntate si svolgeranno in altri luoghi affascinanti e caratteristici della Penisola: ci sarà Milano, ma anche la Carnia, la Lunigiana e il Cilento.

