Alba Parietti si spoglia su Instagram per la prova costume: "Una scusa per esibirmi, prenderò gli insulti"

Alba Parietti stupisce ancora e alla soglia dei 60 anni, li compirà nel luglio 2021, si spoglia. Nel bagno di casa sua si mostra come sempre statuaria con le mitiche gambe in mostra e con uno striminzito bikini per il delirio dei suoi fan. La scusa è la prova costume (e la promozione di un brand), ma i commenti sul suo fisico hanno fatto il giro di web e social. "Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti . Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho “un’età certa" non “una certa età’’ .... bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me" scrive su Instagram.

